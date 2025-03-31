Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці країн Балтії, оскільки росія продовжить реалізацію планів щодо переозброєння та передислокації військ на північно-східний фланг НАТО.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Financial Times.

Як пише FT, Естонія, Латвія та Литва стурбовані тим, що москва не зупиниться в Україні, як тільки адміністрація Трампа виступить посередником у припиненні вогню. Країни Балтії зазначають, що кремль вже виклав плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде припинено, росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це також означає, що рівень загрози значно зросте дуже швидко", - сказав Financial Times міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Його литовська колега Довіле Шакалієне зробила подібні зауваження, перебуваючи у Великій Британії на початку тижня.

Давайте не мати ілюзій. Давайте не брехати собі, що з росією покінчать після України. росія використає цей час після припинення вогню, щоб прискорити свій військовий потенціал. Вони вже мають величезну армію, навчену бою, яка збирається ставати ще більшою", - сказала Шакалієне.

Міністр оборони Естонії Певкур зазначив, що з 600 тис. російських військових, які зараз оцінюються в Україні, 300 тис., ймовірно, будуть передислоковані.

"Ці люди не поїдуть у різні куточки росії збирати кукурудзу чи робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п’ять-десять разів більша, ніж у рідному місті", - заявив міністр оборони Естонії.

Країни Балтії особливо стурбовані великомасштабними військовими навчаннями "Захід", які відбудуться восени поблизу їхніх кордонів у росії та білорусі. Навчання, які проводяться кожні чотири роки, моделюють конфлікт із країнами НАТО, в них беруть участь десятки тисяч військових, танків, літаків і артилерії.

Обидва міністри також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО зі своїх країн для формування так званих європейських "сил заспокоєння", які будуть направлені в постконфліктну Україну як засіб стримати росію від повторного нападу.

"Ми не можемо поставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", - наголосив міністр оборони Естонії.

Країни східного флангу НАТО, включаючи Польщу та Румунію, заявили, що не можуть взяти на себе зобов’язання розгортати війська в Україні за рахунок власної безпеки. Естонія також заперечила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські сили, призначені для оборони Балтії.

Наразі Литву захищає німецька бригада, яка буде розміщена на її території найближчими місяцями, Латвію захищають багатонаціональні сили на чолі з Канадою, а Естонію охороняє британська бригада, яка може бути відправлена з Великої Британії в короткий термін.

"На даний момент в Естонії знаходиться трохи менше тисячі британських військовослужбовців. Ця послідовна залізна відданість Естонії продовжуватиметься — і вона продовжуватиметься, тому що Естонія та наші війська перебувають на передовій НАТО", - заявив раніше цього тижня міністр оборони Британії Джон Хілі.