Українцям нагадали про нерестову заборону на вилов риби

З 1 квітня 2025 року в Україні розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Обмеження вводяться для забезпечення сприятливих умов розмноження водних біоресурсів і стосуються більшості рибогосподарських водойм країни.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.
У період нересту риболовля дозволяється лише з берега, поза межами нерестовищ, із використанням гачкових знарядь лову, що містять не більше двох гачків на одного рибалку. Також допускається лов спінінгом, але виключно з однією штучною приманкою.
Перелік територій, де вилов риби заборонено, визначений відповідними наказами територіальних управлінь Держрибагентства.
Тривалість нерестової заборони може варіюватися залежно від регіону та конкретної водойми.
Під час нересту забороняється не лише вилов риби, а й пересування моторних суден і транспортних засобів по водоймах, за винятком випадків, передбачених законодавством. Промислове рибальство та підводне полювання також підпадають під заборону.
Порушення цих вимог тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, а також зобов’язання відшкодувати завдані рибному господарству збитки. Контроль за дотриманням заборони здійснюватиметься у посиленому режимі.
Голова Держрибагентства Владислав Невеселий наголосив, що нерест є критично важливим періодом для відновлення рибних запасів. Від його успішності залежить майбутня кількість риби у водоймах, тому рибалкам слід відповідально ставитися до встановлених обмежень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023