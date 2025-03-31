WP: У Європі сумніваються, що тривале припинення вогню в Україні може буде досягнуто найближчим часом

Багато хто у Європі сумнівається у тому, що тривале припинення вогню в Україні може буде досягнуто найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваного європейського посадовця.

Як йдеться у публікації, єропейські посадовці звинувачують лідера росії владіміра путіна в тому, що він зволікає з припиненням вогню, щоб добитися поступок і вбити глибший клин між Європою та адміністрацією Трампа.

Європа контролює санкції, які росія хоче скасувати, і які виключають рф з міжнародної платіжної системи SWIFT зі штаб-квартирою у Бельгії. Утім, європейські лідери поки що залишаються непохитними. Як сказав один один посадовець, якщо Кремль хоче говорити про санкції, "усім доведеться говорити з нами".

Водночас дипломати остерігаються, щоб через таку позицію європейців не звинуватили у блокуванні мирних переговорів. Це може поставити Європу і США на шлях зіткнення у той час, як вони вже конфліктують з питань торгівлі та оборони.

Наразі європейські лідери звернулися до улюбленої мантри Трампа "мир з позиції сили". Президент Франції Емманюель Макрон заявив у четвер, що це не означає "починати зі скасування санкцій". Він сказав, що вони продовжать "доносити наше бачення" в діалозі зі Сполученими Штатами, і що "ми повинні бути в змозі захистити наші інтереси".

Водночас, багато хто у Європі сумнівається, що тривале припинення вогню буде досягнуто найближчим часом, сказав неназваний європейський посадовець. А деякі дипломати описують європейські плани, в тому числі щодо відправки військ в Україну, як вправу з підготовки і використання важелів упливу.

Європейські посадовці визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів, хоча, на їхню думку, спочатку має відбутися тимчасове припинення вогню. Лише після цього переговори можуть повернутися до таких питань, як санкції.