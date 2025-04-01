Держстат: Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9%

Реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9% порівняно із 2023 роком.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Проте протягом року темпи економічного зростання поступово сповільнювалися:
Для порівняння, у 2023 році економіка країни зросла на 5,5%, що свідчить про уповільнення відновлювальних процесів.
Загальний обсяг номінального ВВП у 2024 році склав 7,66 трлн грн.
Що стосується 2025 року, то у січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5%. Основними драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля.
При цьому, темпи зростання реального ВВП України в лютому сповільнилися до 0,5%. Це було пов'язано з негативним впливом російських обстрілів на ряд галузей та зростанням невизначеності для бізнесу, що перешкоджає повному відновленню економіки.
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