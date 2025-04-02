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У березні Україна імпортувала електроенергії на 11% більше, ніж у лютому

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Україна у березні імпортувала 272 тисячі МВт-год електроенергії. Це на 11% більше за обсяг, який був імпортований у лютому.

Такими даними поділився портал ExPro Electricity.

У березневій структурі імпорту електроенергії найбільша частка припадає на Угорщину (42,0%), за нею слідує Словаччина (19,0%) та Польща (18,0%). Далі знаходиться Румунія (16,0%), а решта надходжень – з Молдови.

Зазначається, що імпорт електроенергії зріс у всіх напрямках, крім словацького. Водночас у річному вимірі (порівняно з березнем 2024 року) імпорт скоротився майже на 40%.

електроенергія
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