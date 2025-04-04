Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: Україна отримала ще п'ять тисяч терміналів Starlink

119

Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Вони мають забезпечити надійний зв'язок у закладах критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, нові термінали Starlink забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.

"Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини", - зазначив міністр.

Він додав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Тому Starlink мають допомогти у цій ситуації.

Міністр розповів, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.

"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - підкреслив Федоров.

Starlink, Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 4 апреля 2025
Четверг, 3 апреля 2025
Среда, 2 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023