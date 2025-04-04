Федоров: Україна отримала ще п'ять тисяч терміналів Starlink

Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Вони мають забезпечити надійний зв'язок у закладах критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами Федорова, нові термінали Starlink забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.
"Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини", - зазначив міністр.
Він додав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Тому Starlink мають допомогти у цій ситуації.
Міністр розповів, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.
"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - підкреслив Федоров.
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