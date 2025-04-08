Світові ціни на нафту знизилися, - ЗМІ

Світові ціни на нафту знизилися, що призвело до падіння вартості російської нафти Urals до рівня $50 за бар.
Це створює додатковий тиск на бюджет росії, який і без того зазнає дефіциту через високі військові витрати на агресію проти України, пише Bloomberg.
Як пише видання, минулої п'ятниці ціна на Urals у балтійському порту Приморськ опустилася до $52,76 за бар.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну російська нафта торгується з істотною знижкою порівняно з міжнародним стандартом Dated Brent.
Міністерство фінансів росії повідомило минулого місяця, що середня ціна на нафту у 2025 році, ймовірно, складе близько $60 за бар., замість запланованих $70.
У такому випадку, за прогнозами, дефіцит бюджету збільшиться, але не перевищить 1% від валового внутрішнього продукту.
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