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Президентка ЄК: Євросоюз запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди».

«Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Вона на столі», – заявила фон дер Ляєн.

Також вона зауважила, що Європа готова для конфронтації у «митній війні Трампа».

«Але ми також готові відповісти контрзаходами. І захиститися від непрямих наслідків через відведення торгівлі», – підсумувала фон дер Ляєн.

Європа, фон дер Ляєн
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