Президентка ЄК: Євросоюз запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила: «Європа готова до хорошої угоди».

«Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Вона на столі», – заявила фон дер Ляєн.

Також вона зауважила, що Європа готова для конфронтації у «митній війні Трампа».

«Але ми також готові відповісти контрзаходами. І захиститися від непрямих наслідків через відведення торгівлі», – підсумувала фон дер Ляєн.