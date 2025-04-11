Якщо США продовжать тиснути, Іран може вислати з країни всіх представників МАГАТЕ

Уряд Ірану може вислати з країни всіх представників Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо США продовжать тиснути на Тегеран у питанні ядерної програми.

Про це заявив радник верховного лідера країни Алі Шамхані, його слова наводить Reuters.

«Продовження зовнішніх загроз та поміщення Ірану в умови військового нападу може призвести до стримувальних заходів, таких як висилка інспекторів МАГАТЕ та припинення співпраці з ним», – заявив він.

Крім того, Іран пригрозив переміщенням збагачених матеріалів у «приховані від громадськості локації».