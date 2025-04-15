ПФУ: Кількість пенсіонерів, які отримують виплати до 3 тисяч грн становить майже 4%

В Україні станом на 1 квітня 2025 року кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. гривень, становить 3,9%, а тих, які одержують пенсію понад 10 тис. гривень, – 14,5%. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду у Facebook, передають Українськi Новини.

https://ukranews.com/ua/news/1076057-v-ukrayini-pislya-indeksatsiyi-3-9-pensioneriv-otrymuyut-pensiyu-do-3-tys-gryven-14-5-ponad-10-tys

Так, за даними ПФ, станом на 1 квітня 2025 року:

- 3,86% пенсіонерів мають розмір пенсії до 3 тис. гривень;

- 32,33% - від 3 до 4 тис. гривень;

- 20,38% - від 4 до 5 тис. гривень;

- 28,92% - від 5 до 10 тис. гривень;

- 14,51% - понад 10 тис. гривень.

За даними ПФ, на 1 квітня 2025 року в Україні 10,3 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії яких становить 6 341,11 гривня, з них працюючих пенсіонерів 2,9 млн осіб, їх середній розмір пенсії – 6 862,86 гривень.