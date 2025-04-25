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Раді рекомендують прийняти законопроєкт про віртуальні активи

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Раді рекомендують прийняти законопроєкт про віртуальні активи

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника комітету Данила Гетманцева.

Згідно з документом, віртуальний актив – це особливий цифровий об’єкт, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.

Редакція законопроєкту передбачає ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні закону «Про платіжні послуги».

Проєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії:

  • токени з прив’язкою до активів – стабілізуються відносно валют чи майна;
  • токени електронних грошей – прив’язані до офіційної валюти;
  • інші віртуальні активи – які не входять до перших двох категорій. Для них передбачено механізм класифікації через регулятора.

Власність на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, рішення суду або за законом. Підтвердженням виступає володіння криптографічними ключами. Вводиться презумпція правомірного володіння, якщо судом не встановлено інше.

Для публічної пропозиції віртуальних активів емітенти повинні створювати «білу книгу» – документ, що містить ключову інформацію про актив, емітента, ризики. Усі маркетингові повідомлення мають відповідати змісту білої книги, бути правдивими і не вводити в оману. Забороняється поширювати рекламу до публікації цього документа.

Працювати з віртуальними активами зможуть постачальники послуг (зберігання, обіг, обмін, переказ тощо) мають проходити авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам, забезпечувати захист клієнтів. Закон передбачає вимоги до прозорості, боротьби з інсайдерською торгівлею, маніпуляціями та розголошенням конфіденційної інформації.

Окремий розділ законопроєкту присвячено оподаткуванню. Згідно з ним передбачається:

  • окреме оподаткування прибутку від операцій з ВА;
  • податок сплачується із прибутку, а не з обсягу операцій;
  • обмін одного ВА на інший не оподатковується;
  • доходи в межах однієї мінімальної зарплати – без податків;
  • фізособи самі декларують доходи та сплачують податки;
  • у разі продажу активів, придбаних до набуття чинності законом, протягом 2026 року можна буде застосувати пільгову ставку ПДФО – 5%.

Також передбачено можливість врахування збитків із минулих років при розрахунках (окрім окремих винятків).

Гетманцев
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