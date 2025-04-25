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Федоров: 97%-98% компонентів для дронів виробляється в Україні

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97%-98% компонентів для дронів виробляється в Україні, проте один виробник дронів має 100% компонентів, виготовлених в Україні.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", передає кореспондент УНН.

"97-98% - це продукти, які виробляються в Україні. І кілька відсотків компоненів, які постачаються з іншої країни. (...) У нас вже є один дрон, в якому 100% компонентів локалізовано. Ми знаємо велику кількість компаній, в яких рівень локалізації компонентів 70-80%. Вони роблять і камери, вони роблять і зв’язок. Тобто в Україні можемо закривати там практично повний цикл розробки", - сказав Федоров.

Федоров
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