Держстат: У березні 2025 року промислові виробники підняли ціни на 51,9%

У березні 2025 року темпи зростання цін виробників промислової продукції сповільнилися до 0,7% порівняно з минулим місяцем, коли цей показник становив 1,1%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Згідно з даними, у березні 2025 року промислові виробники підняли ціни на 51,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року (березнем 2024 року).
Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) становив 0,7%.
Згідно з даними Держстату, найбільше зростання цін виробників за останні 12 місяців (з квітня 2024 року по березень 2025 року) було у червні 2024 року і становило 14,0% до попереднього місяця (травня 2024 року).
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