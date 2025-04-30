Шмигаль: Уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня повідомив, що уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку, передає урядовий портал.
«Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України», — зазначив Шмигаль.
Він також нагадав, що під час робочого візиту до США, урядовою командою підписано важливу енергетичну угоду зі Світовим банком.
«Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії «Укргідроенерго» на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт», — підкреслив Шмигаль та додав, що минулого року Україна домовилася про 200 млн євро допомоги від уряду Італії та ЄБРР для відновлення гідроенергетики, з яких перший транш у 50 млн євро вже отримано.
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