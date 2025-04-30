Естонія: Всередині НАТО не обговорюється скорочення американських сил у Європі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що адміністрація США може прагнути менше зосереджуватись на захисті Європи, але військова присутність на континенті занадто цінна для забезпечення флангу НАТО та проєкції впливу, щоб повністю її вивести.
Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".
Певкур зазначив, що США, можливо, перемістять частину своїх військ з метою зосередження на Індо-Тихоокеанському регіоні, але всередині НАТО не обговорюється скорочення американських сил у Європі.
"Я не вірю, що США виведуть свої війська з Європи", – сказав він.
Агентство нагадало про те, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив союзникам по НАТО у лютому, що "жорстка стратегічна реальність не дозволяє Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи".
Однак Певкур звернув увагу й на те, що Гегсет також наголосив на важливості НАТО для США.
"А для цього потрібно бути присутнім", – сказав він.
За словами Певкура, для відновлення обороноздатності континенту потрібно в середньому 4% ВВП, однак цього буде складно досягти на саміті НАТО в червні, оскільки багато країн мають високий рівень заборгованості, а ті, що далі від Росії, не мають такого бажання витрачатися.
Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.
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