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У Європарламенті закликають повністю заморозити фінансування Угорщини

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Група з 26 членів Європарламенту опублікувала лист із закликом до Брюселю повністю заморозити фінансування Угорщини.

Про це повідомляє LRT.

Члени Європарламенту у листі звинувачують Угорщину в подальшому обмеженні свободи та підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

У листі стверджується, що Угорщина не тільки не прагне покращень, а й “спостерігається подальша тривожна регресія”. Йдеться, зокрема, про нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

“Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти”, - наголосили члени Європарламенту.

Лист ініціювала фракція Зелених, його також підписали представники кількох інших парламентських фракцій, включаючи правоцентристську ЄНП, центристську “Оновимо Європу” та соціал-демократичну СДП.

Європарламент, Угорщина
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