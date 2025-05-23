Рада може дозволити народним депутатам працювати на певних посадах

У Верховній Раді України пропонують дозволити депутатам обіймати посади членів Кабінету міністрів.

Відповідний законопроект опублікований на сайті парламенту, передає УНН.

Згідно пояснювальної записки законопроекту № 13304, депутатам Верховної Ради пропонується обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра. Це можна буде зробити за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.

У тій же пояснювальній записці йдеться про те, що подібний підхід забезпечує баланс між принципами поділу влади і політичної відповідальності парламенту. Також там сказано, що це узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою.

Авторами законопроекту є народні депутати з фракції "Слуга народу", серед яких Олександр Федієнко, Андрій Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.