Рада може дозволити народним депутатам працювати на певних посадах

У Верховній Раді України пропонують дозволити депутатам обіймати посади членів Кабінету міністрів.
Відповідний законопроект опублікований на сайті парламенту, передає УНН.
Згідно пояснювальної записки законопроекту № 13304, депутатам Верховної Ради пропонується обіймати посади прем’єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра. Це можна буде зробити за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.
У тій же пояснювальній записці йдеться про те, що подібний підхід забезпечує баланс між принципами поділу влади і політичної відповідальності парламенту. Також там сказано, що це узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою.
Авторами законопроекту є народні депутати з фракції "Слуга народу", серед яких Олександр Федієнко, Андрій Клочко, Максим Павлюк, Галина Третьякова.
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