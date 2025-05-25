Bloomberg: Європа розглядає можливість закупівлі американської зброї для України

Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання пише, що Європа не має ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її в досить великих обсягах. І стає ясно, що США більше не будуть її постачати. Також Білий дім відхилив заклики Європи продовжувати тиснути на главу кремля володимира путіна, щоб той погодився на негайне припинення вогню через посилення санкцій.
Замість цього кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу, про що розповіли люди, знайомі з цим питанням.
У зв'язку з цим, пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.
Це допомогло б Україні стримати просування росії і могло б чинити новий тиск на путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.
По суті, такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.
Джерела додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.
Bloomberg також додало, що за словами експертів, постачання зброї в Україну, схвалене експрезидентом США Джо Байденом, може закінчитися цього літа. Європі зі свого боку буде важко виробляти достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину, а путін спробує скористатися цією динамікою.
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