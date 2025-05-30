Китай нарощує експорт дронів "Mavic" до росії

Китай різко скоротив постачання дронів "Mavic" та їх комплектуючих до України й країн Заходу, натомість нарощує експорт до росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
За даними видання, у вівторок, 27 травня, під час спілкування з журналістами український президент Володимир Зеленський зауважив, що китайський дрон "Mavic" відкритий для росіян, але закритий для українців.
Зеленський пояснив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи поставки до росії та навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники.
"Mavic" - це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.
Як відомо, на полі бою "Mavic" можна використовувати як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі.
Видання зазначає, що нині дрони стали центральним елементом війни в Україні, кардинально змінивши тактику, яку обидві сторони використовують на передовій, завдяки своїй здатності обмежувати наступальні маневри.
Анонімний європейський чиновник заявив, що зауваження Зеленського відповідають його власним оцінкам.
Чиновник зазначив, що Китай також, ймовірно, скоротив поставки деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються у двигунах, і західним покупцям. Однак паралельно з цим Пекін нібито збільшив поставки до росії.
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