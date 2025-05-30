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Європу закликають скоротити обсяг споживання води хоча б на 10%

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Єврокомісія закликатиме країни ЄС скоротити до 2030 року обсяг споживання води хоча б на 10% в умовах загрози більш тривалих та масштабних посух на тлі глобальної зміни клімату. Відповідний план Брюссель оприлюднить у червні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що це перший випадок, коли Єврокомісія вказує норми споживання води і висловлює занепокоєння водними запасами, що скорочуються.

Розроблений Єврокомісією план, як вказується в документі, повинен зробити ЄС більш стійким в умовах можливих криз, коли попит на воду перевищує пропозицію.

Для підтримки інфраструктури водопостачання, за оцінками Єврокомісії, потрібні €23 млрд на рік. Європейський інвестиційний банк підготує програму залучення €15 млрд у вигляді кредитів для фінансування цієї інфраструктури у 2025–2027 роках. Скорочення споживання саме на 10% не буде обов'язковим для країн ЄС, проте Єврокомісія закликає країни поставити власні цілі з урахуванням ситуації на місцях, попереджаючи, що суперечки щодо доступу до водних ресурсів мають «потенційний ризик конфліктів усередині країн та між країнами-членами».

У 2024 році середня температура на Землі перевищила показники доіндустріального рівня на 1,5°C, побивши всі рекорди – почастішали екстремальні погодні явища. За найближчу сотню років температура ризикує зрости ще на 2,7°C.

вода, Єврокомісія, Євросоюз
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