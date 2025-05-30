Мінфін США: Переговори з Китаєм трохи зайшли в глухий кут

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торгові переговори з Китаєм «трохи зайшли в глухий кут». За його словами, щоб подолати перешкоди Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну, можливо, доведеться провести телефонну розмову.

Про це повідомляє CNBC.

«Я сказав би, що вони (торгові переговори – ред.) трохи зайшли в глухий кут. Я вважаю, що протягом найближчих кількох тижнів ми проведемо з ними ще кілька переговорів», – сказав Бессент в ефірі Fox News.

Він додав, що в якийсь момент може відбутися телефонна розмова між лідерами двох країн.

«Я думаю, що, враховуючи масштаб переговорів, враховуючи їхню складність, це вимагатиме від обох лідерів врахування позицій один одного. У них дуже добрі стосунки, і я впевнений, що китайці сядуть за стіл переговорів, коли президент Трамп оголосить про свої уподобання», – вважає міністр.