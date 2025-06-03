Рютте: Одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО буде продовження допомоги Україні

Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.
"Сьогодні ми також говорили про Україну — ключовий пріоритет саміту в Гаазі. Дорогий Володимире (Зеленський - ред.), ми продовжуємо підтримувати Україну і знаємо, що сильна та суверенна Україна є життєво важливою для євроатлантичної безпеки", — сказав Рютте, звертаючись до Президента України.
Наразі Альянс постає перед найбільшими небезпекою і насильством впродовж десятиліть.
"Російська агресивна війна триває, зберігається терористична загроза. Ми не у війні, але ми й не у мирі також. Тож маємо продовжувати зміцнювати стримування й оборону. Це означає просування до повної бойової готовності. Це передбачає більше військ, добре вишколених і оснащених, з надійною логістикою та забезпеченням боєприпасами. Ми й надалі розраховуємо, що країни В9 та наші північні союзники відіграватимуть ключову роль у цих важливих зусиллях", — наголосив генеральний секретар Альянсу.
Рютте запевнив, що під час саміту в Гаазі союзники продемонструють справжню відданість зусиллям у колективній обороні та приймуть рішення щодо збільшення оборонного виробництва та інвестицій.
"Це стосується досягнення нових цілей з розвитку спроможностей, які союзники, як очікується, погодять пізніше цього тижня, коли міністри оборони зустрінуться в Брюсселі. В нас залишилося близько 3 тижнів (до саміту – ред.), і я розраховую на досягнення заради 1 мільярда наших людей", — додав Рютте.
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