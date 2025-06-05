Рада ухвалила в цілому закон про грошові компенсації за невикористані відпустки для військових

Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт про грошові компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram 4 червня.
«Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію за невикористані відпустки для військовослужбовців», – написав він.
Йдеться про законопроєкт №11495 про внесення змін до закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо забезпечення права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
За нього у другому читанні проголосували 311 народних депутатів.
За словами нардепа, тепер військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових та соціальних відпусток.
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