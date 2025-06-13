МВФ очікує, що українська влада та кредитори досягнуть прогресу в переговорах щодо боргу

Міжнародний валютний фонд очікує, що українська влада та кредитори досягнуть прогресу в переговорах щодо боргу України відповідно до цільових показників програми МВФ.
Про це сказала в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Щодо питання боргу. Можу сказати, що ми закликаємо українську владу та їхніх кредиторів розвивати подальший прогрес у досягненні угоди відповідно до цільових показників стійкості боргу в рамках програми МВФ, а також оголошеної владою стратегії», - зауважила представниця Фонду.
Вона також зазначила, що в окремих випадках це може впливати на результати перегляду поточної програми МВФ, якщо фахівці Фонду дійдуть висновків про невиконання вимог політики кредитування заборгованості.
«З огляду на це, знову ж, ми закликаємо владу продовжувати докладати сумлінних зусиль для досягнення угоди з урахуванням цільових показників стійкості боргу», - додала Козак.
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