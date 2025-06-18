Ляшко: У випадку порушень ліцензію забиратимуть не у всієї лікарні, а за певним профілем

Ліцензію у випадку порушень забиратимуть не у всієї лікарні, а за певним профілем.
Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.
“Ми зараз вносимо зміни в умови ліцензування. Бо є порушення - забираєш ліцензію на медпрактику повністю: закривається терапія, поліклініка і так далі. А порушення, яке передбачає забирання ліцензії, допустили травматологи. Тому змінимо умови, щоб не страждала вся багатопрофільна лікарня – будемо забирати по клінічних дисциплінах”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я України розірвала договори за окремими напрямками із 24 медичними закладами. Рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів.
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