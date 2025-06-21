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Експерт: В Україні дещо запізнилися із запровадженням біодобавок до пального

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Сьогодні майже все пальне Україна купує в Європі, де більшість країн перейшли на стандарт Е10, який передбачає вміст у бензині до 10% біокомпонентів. Водночас ВР дозволила поки що продавати бензин без додавання біоетанолу.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає Укрінформ.

Під українські контракти європейські заводи відвели певні потужності для виробництва Е5. І щоб уникнути ресурсного дефіциту на ринку, в разі збільшення попиту трейдерам дозволили до кінця року ввозити і продавати бензини без біоетанолу, пояснив фахівець.

Біоетанол – це оксигенат, компонент пального, який дозволяє йому краще горіти, підвищує октанове число. Він має рослинне походження, тож його застосування більш екологічне.

"А в нашій ситуації дуже важливо, що ця 5-відсоткова частинка – це буде наше власне виробництво. Тобто ми ще й стимулюємо нашу промисловість, зокрема спиртову. Це дуже важлива річ, тому що вона має кумулятивний ефект. Тобто ми ще даємо стимул нашій економіці", - пояснив фахівець.

Додавання в бензин біоетанолу суттєво не впливає на його ціну, каже Куюн: "По-перше, спирт коштує приблизно стільки ж, як бензин, якщо брати по року. Відповідно, не можна сказати, що він подешевшає або якось зробить паливо дорожчим".

При цьому експерт додав, що в Польщі, Румунії, Німеччині вже діє норма Е10, тобто 10%, а не 5%, як у нас. "Відповідно, щоб зробити бензин для України, їм потрібно виділити окремі потужності (резервуари, наливні естакади тощо), і вони за це просять, як за фактично індивідуальне замовлення, невеличку премію. Це десь 15-20 доларів на тонні. А якщо в копійках, то це приблизно 50 копійок на літрі. Вважаю, що це не дуже багато, але націнка є", - зазначив співрозмовник Українського Радіо.

На його думку, в Україні дещо запізнилися із запровадженням біодобавок до пального.

"У Європі ця норма діє вже понад 20 років. ... Минулого року більшість країн вже перейшла на Е10, тобто 10-відсоткове додавання біокомпонентів. Насправді між Е5 та Е10 невелика різниця. І я вважаю, що нам не треба теж довго затримуватись, оскільки ми й так вже затримались на старті. Нам треба цього року нормально попрацювати, адаптуватися до Е5 і оперативно переходити на Е10", - вважає директор "Консалтингової групи А-95"

бензин, Куюн, біопаливо
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