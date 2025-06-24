Малюк: За статтею «Державна зрада» 1048 особам винесено судовий вирок

З початку повномасштабного вторгнення оголошено понад 3470 підозр за статтею 111 ККУ «Державна зрада», 1048 особам винесено судовий вирок.

Про це голова СБУ Василь Малюк сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз у нас понад 3470 оголошених підозр, 1048 осіб засуджено за статтею «Державна зрада», 320 підозр щодо вчинення диверсій», - поінформував він.

За словами Малюка, окремий напрямок роботи СБУ - боротьба з «агентами в рясах».

«Якщо вони вчиняють злочини проти основ нацбезпеки чи будь-які інші злочини, ми це кваліфікуємо відповідно до чинного законодавства і притягуємо до відповідальності. У Конституції є принцип свободи совісті, свободи віросповідання, і ми це поважаємо. Але якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб», - пояснив Малюк.

Голова СБУ зауважив, що наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності «і жодних індульгенцій не дає».

За даними відомства, загалом з 24.02.2022 року СБУ розпочато: 3890 кримінальних проваджень щодо державної зради, зокрема вручено 3470 підозр, 1048 осіб засуджено; 9552 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, оголошено 8319 підозр, 1955 осіб засуджено; відкрито 662 провадження щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів, оголошено 545 підозр, 207 осіб - засуджено; 304 провадження щодо вчинення диверсій (320 підозр, 22 особи засуджено); 765 проваджень щодо терористичної діяльності, оголошено 836 підозр, 425 осіб було засуджено.

Також розпочато 174 кримінальних провадження стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ. Винесено 31 обвинувальний вирок.