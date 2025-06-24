Верещук: Уряд затвердив порядок визнання результатів навчання українських учнів за кордоном

Український уряд затвердив нову постанову щодо визнання результатів навчання українських дітей за кордоном.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук.
Заступниця керівника ОПУ повідомила, що сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив порядок визнання результатів навчання українських школярів, які навчаються за кордоном.
"Сьогодні Уряд затвердив порядок визнання результатів навчання українських учнів за кордоном. Це вдосконалює правовий статус українських закордонних шкіл, їхніх учнів і викладачів", - повідомила посадовиця.
Водночас Верещук зауважила, що нововведення допоможе поліпшити матеріально-технічну базу українських шкіл за кордоном.
"Це також сприяє покращенню фінансування та матеріального забезпечення таких осередків української освіти", – написала вона.
Ірина Верещук наголосила на стратегічному значенні закордонних шкіл для збереження національної ідентичності.
"Хочу вкотре наголосити на важливості українських шкіл за кордоном", – зазначила вона.
За її словами, українська держава повинна підтримувати контакт із родинами, які тимчасово перебувають за межами країни:
"Бо українська держава має берегти зв'язок з українськими родинами в Європі та інших країнах. Це наш стратегічний ресурс", – додала Верещук.
Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук звернулася до урядів країн, де тимчасово перебувають українські діти, із проханням підтримати освітню ініціативу України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023