Верещук: Уряд затвердив порядок визнання результатів навчання українських учнів за кордоном

Український уряд затвердив нову постанову щодо визнання результатів навчання українських дітей за кордоном.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук.

Заступниця керівника ОПУ повідомила, що сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив порядок визнання результатів навчання українських школярів, які навчаються за кордоном.

"Сьогодні Уряд затвердив порядок визнання результатів навчання українських учнів за кордоном. Це вдосконалює правовий статус українських закордонних шкіл, їхніх учнів і викладачів", - повідомила посадовиця.

Водночас Верещук зауважила, що нововведення допоможе поліпшити матеріально-технічну базу українських шкіл за кордоном.

"Це також сприяє покращенню фінансування та матеріального забезпечення таких осередків української освіти", – написала вона.

Ірина Верещук наголосила на стратегічному значенні закордонних шкіл для збереження національної ідентичності.

"Хочу вкотре наголосити на важливості українських шкіл за кордоном", – зазначила вона.

За її словами, українська держава повинна підтримувати контакт із родинами, які тимчасово перебувають за межами країни:

"Бо українська держава має берегти зв'язок з українськими родинами в Європі та інших країнах. Це наш стратегічний ресурс", – додала Верещук.

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук звернулася до урядів країн, де тимчасово перебувають українські діти, із проханням підтримати освітню ініціативу України.