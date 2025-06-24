Угорщина та Словаччина не підтримують нові санкції ЄС проти росії

Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters у понеділок, 23 червня.

"Ми зробили це, тому що Європейський Союз хоче заборонити державам-членам, включно з Угорщиною та Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше", - сказав він.