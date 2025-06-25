Міністерство фінансів України 24 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін розмістив ОВДП на понад 7 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,4 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 2,4 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року; 1,2 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3,6 року.