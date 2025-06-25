Ціни на газ у Європі обвалилися на 12%

На тлі припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, про яке повідомив президент США Дональд Трамп, ціни на газ у Європі різко обвалилися на 12%. Це падіння повністю нівелювало зростання, спричинене ескалацією конфлікту.

Як пише Delo.ua, про це передає ExPro, посилаючись на дані ICE.

У вівторок, 24 червня, ф'ючерсні ціни на природний газ (Front Month) на нідерландському хабі TTF обвалилися на понад 12%, досягнувши позначки €35,3/MWh.

Таким чином, вартість газу знизилася більш ніж на €5/MWh – з €40,5/MWh наприкінці понеділка до €35,3/MWh на початку вівторка. Ціни на європейських хабах опустилися до найнижчого рівня з 11 червня, тобто до початку ізраїльсько-іранських атак.

Повідомляється, що ринок залишається добре забезпеченим, як трубопровідним газом (передусім з Норвегії), так і LNG. Враховуючи досягнення перемир’я, жодних перебоїв у постачання LNG через Ормузьку протоку до Європи чи інших країн не очікується.

Крім того, Ізраїль може найближчим часом відновити видобуток на своїх родовищах та, відповідно, відновити експорт до Єгипту, що зменшить закупівлі Єгипту на спотовому ринку LNG, пише ExPro.