Українці розробили дрон-перехоплювач, що здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів

Українські розробники групи Дикі шершні розробили дрон-перехоплювач, що здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів.
Про це вони повідомили у соцмережах.
Розробники опублікували відео висотного прильоту своєї розробки. Політ відбувався в небі над Херсонщиною.
"11 км - на таких висотах літають лайнери, і дрони Дикі Шершні", - заявили в групі.
Зазначається, що такі висотні характеристики мають розширити можливості України щодо боротьби з великими російськими безпілотниками, які з метою розвідки або завдання ударів літають на великих висотах.
Точні характеристики і зовнішній вигляд свого висотного дрона-перехоплювача Дикі шершні не розкривають. За словами розробників, БпЛА ще не пройшов кодифікацію Міністерства оборони України.
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