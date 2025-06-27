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Українці розробили дрон-перехоплювач, що здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів

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Українські розробники групи Дикі шершні розробили дрон-перехоплювач, що здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів.

Про це вони повідомили у соцмережах.

Розробники опублікували відео висотного прильоту своєї розробки. Політ відбувався в небі над Херсонщиною.

"11 км - на таких висотах літають лайнери, і дрони Дикі Шершні", - заявили в групі.

Зазначається, що такі висотні характеристики мають розширити можливості України щодо боротьби з великими російськими безпілотниками, які з метою розвідки або завдання ударів літають на великих висотах.

Точні характеристики і зовнішній вигляд свого висотного дрона-перехоплювача Дикі шершні не розкривають. За словами розробників, БпЛА ще не пройшов кодифікацію Міністерства оборони України.

БпЛА, Дикі Шершні
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