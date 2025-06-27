Кабмін: ВПО та пенсіонери можуть повернути пенсії, які були переведені з Ощадбанку до ПФУ

Кабмін затвердив механізм повернення пенсій, уже переведених з Ощадбанку до Пенсійного фонду. Йдеться про гроші ВПО та пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію вчасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 червня 2025 р. № 745.
Згідно з рішенням Кабміну, для повернення грошей пенсіонер подає заяву про повернення утриманих сум до ПФУ особисто, через вебпортал або в Ощадбанку. Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.
Для віддаленого подання використовуються кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. В Ощадбанку заяву можна залишити за умови пред'явлення паспорта, банк перевірить особу і надішле запит до ПФУ протягом п'яти календарних днів.
Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:
Рахунок для переказу - той самий, що використовується для пенсії, або зазначений у заяві.
Виплати поновлюються тим, кому пенсію відновлено за законом, - одразу за заявою. Іншим кошти переводять на рахунок в уповноваженому банку після фізичної ідентифікації.
У разі смерті пенсіонера невиплачена частина йде спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.
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