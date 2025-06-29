Від міністра фінансів США вимагають дотримуватися санкцій проти росії

Голова фінансового комітету Сенату США від Демократичної партії Рон Вайден звернувся до міністра фінансів США Скотта Бессента з вимогою забезпечити дотримання санкцій проти росії, повідомляє агентство Reuters із посиланням на відповідний лист сенатора-демократа.
У листі Вайден також запитав, як угода між США та Україною щодо критично важливих корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть покращити післявоєнну безпеку України і не принесуть користі жодній організації чи країні, які допомагали росії у її агресивній війні.
Також сенатор-демократ нагадав, як Бессент під час слухань щодо його затвердження заявив, що він готовий посилити санкції проти росії, у тому числі проти нафтових компаній, якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, щоб допомогти припинити війну в Україні.
"Я прошу вас підтвердити вашу прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на питання про те, як ви бачите інші заходи, що вживаються цією адміністрацією, у тому числі угоди з Україною, які потенційно можуть працювати у поєднанні з цими санкціями", - написав Вайден.
Серед іншого Вайден поцікавився у міністра фінансів, чи продовжить він виконувати зобов’язання лідерів G7 щодо обмеження використання росією міжнародної фінансової системи для підтримки її війни проти України, які були взяти на себе Мінфіном США.
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