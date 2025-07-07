ПФУ: Деякі пенсіонери, окрім основної пенсії, мають право на щомісячні компенсаційні виплати

У той час, як частина пенсіонерів отримає 3 100 грн доплати у серпні, деякі українські пенсіонери, окрім основної пенсії, мають право на щомісячні компенсаційні виплати, нагадали у Пенсійному фонді України.

За словами начальниці Головного управління ПФУ у Волинській області Лесі Неклеси, "пенсійний фонд продовжує нараховувати літнім громадянам щомісячні доплати й компенсації — автоматично та без подання заяв".

У липні пенсіонерам віком від 70, 75 і 80 років нарахують відповідні надбавки:

від 70 років — до 300 грн щомісяця;

від 75 років — до 456 грн;

від 80 років — до 560 грн.

Також тим, хто досяг 65 років, держава гарантує підвищення пенсії до мінімального рівня — 3758 грн після індексації, якщо людина має необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 — для жінок) і не працює.

"Усі ці виплати призначаються з дати досягнення відповідного віку й перераховуються автоматично", — підкреслила Неклеса.

За даними ПФУ, вікові надбавки не нараховуються тим, хто:

офіційно працює чи має статус ФОП;

не має необхідного стажу;

отримує пенсію понад 10 340,35 грн (для вікових компенсацій — незалежно від віку).

Підвищення пенсій у липні не передбачене — виплати нараховуються відповідно до дня народження пенсіонера.

"Ми вкотре нагадуємо про ці доплати — вони здійснюються без звернень і охоплюють усіх, хто відповідає критеріям", — додала представниця ПФУ.