Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

ПФУ: Деякі пенсіонери, окрім основної пенсії, мають право на щомісячні компенсаційні виплати

104

У той час, як частина пенсіонерів отримає 3 100 грн доплати у серпні, деякі українські пенсіонери, окрім основної пенсії, мають право на щомісячні компенсаційні виплати, нагадали у Пенсійному фонді України.

За словами начальниці Головного управління ПФУ у Волинській області Лесі Неклеси, "пенсійний фонд продовжує нараховувати літнім громадянам щомісячні доплати й компенсації — автоматично та без подання заяв".

У липні пенсіонерам віком від 70, 75 і 80 років нарахують відповідні надбавки:

  • від 70 років — до 300 грн щомісяця;
  • від 75 років — до 456 грн;
  • від 80 років — до 560 грн.

Також тим, хто досяг 65 років, держава гарантує підвищення пенсії до мінімального рівня — 3758 грн після індексації, якщо людина має необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 — для жінок) і не працює.

"Усі ці виплати призначаються з дати досягнення відповідного віку й перераховуються автоматично", — підкреслила Неклеса.

За даними ПФУ, вікові надбавки не нараховуються тим, хто:

  • офіційно працює чи має статус ФОП;
  • не має необхідного стажу;
  • отримує пенсію понад 10 340,35 грн (для вікових компенсацій — незалежно від віку).

Підвищення пенсій у липні не передбачене — виплати нараховуються відповідно до дня народження пенсіонера.

"Ми вкотре нагадуємо про ці доплати — вони здійснюються без звернень і охоплюють усіх, хто відповідає критеріям", — додала представниця ПФУ.

ПФУ, пенсії
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 7 июля 2025
Воскресенье, 6 июля 2025
Суббота, 5 июля 2025
Пятница, 4 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023