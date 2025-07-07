Гетманцев: У 2025 році українські інтернет-провайдери сплатили до бюджету на 50% більше ніж минулого року

За підсумками перших п’яти місяців 2025 року українські інтернет-провайдери сплатили до бюджету 2,55 млрд грн податків, що на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Найбільше зростання показали:
Крім того, рівень сплати ПДВ у галузі зріс із 8,7% до 9,35%. За словами Гетманцева, це свідчить про поступову детінізацію ринку телеком-послуг.
Також відзначається покращення ситуації з офіційними зарплатами. У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в галузі зросла до 17,16 тис. грн порівняно з 12,02 тис. грн у 2024-му. Водночас 14,7% платників досі декларують зарплати нижче мінімальної.
Серед інтернет-провайдерів, які у 2024 році працювали на спрощеній системі оподаткування, 3 662 суб’єкти господарювання добровільно змінили вид економічної діяльності (КВЕД), але залишилися на спрощеній системі. Ще 1 423 реєстрації було анульовано рішенням Державної податкової служби; при цьому лише 18,9% таких рішень були скасовані судами на користь платників. Крім того, 350 платників самостійно відмовилися від спрощеної системи, а інші припинили свою діяльність.
Гетманцев наголосив, що процес легалізації доходів у телеком-секторі вже дає результат, але значний потенціал для подальшого виведення ринку з тіні ще зберігається. Найбільш зухвалі випадки ухилення від оподаткування нині відпрацьовуються Бюро економічної безпеки.
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