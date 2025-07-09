Euronews: Мова ворожнечі в інтернеті досягла найвищих показників

Мова ворожнечі в інтернеті досягла найвищих показників з початку року. За даними Європейського моніторингового центру, цифровий антисемітизм, расизм, сексизм та інші форми дискримінації продовжують зростати.
Європейська комісія закликала окремі країни ЄС посилити боротьбу з онлайн-ненавистю, пише УНН із посиланням на Euronews.
«Расизм, антисемітизм, сексизм: рівень ненависті та токсичності в Інтернеті досяг рекордних показників з початку року. Європейська комісія з боротьби з расизмом та нетерпимістю закликала Швецію, Португалію, Хорватію та Латвію вжити більш жорстких заходів проти мови ворожнечі та ненависті в інтернеті», - ідеться у дописі.
Мова ворожнечі у всесвітній мережи швидкими темпами зростала впродовж останніх 10 років, та в наші дні стала зашкалювати, зазначають експерти.
Експерти оцінюють показник токсичності в інтернеті у чотирьох різних категоріях – від безпечної (0 балів) до дуже високої (1 бал).
За даними Європейського моніторингового центру, з початку року зафіксовано середній рівень токсичності в інтернеті.
У квітні загальний рівень токсичності становив - 0,22 бала. У травні цього року цифровий антисемітизм зберіг найвищий середній бал токсичності – 0,34.
Занепокоєння моніторингового центру викликає антициганський контент на онлайн-платформах. Показник 0,30 свідчить, що ця громада продовжує залишатися об'єктом нападок з боку інтернет-користувачів. Анти-ЛГБТК+ та антимусульманські висловлювання мають значний рівень токсичності – 0,29 та 0,28 бала відповідно. Ступінь токсичності щодо біженців – 0,23 бала.
Хоча сексистський контент має найнижчий середній бал токсичності – 0,19, ці образи, як і раніше, становлять найбільшу кількість токсичних постів.
Обсерваторія відзначила майже 3 мільйони прикладів. Ця цифра втричі перевищує кількість постів, спрямованих проти циган і більш ніж удвічі – кількість постів проти ЛГБТК+.
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