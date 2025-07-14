Іран заявив про намір дозволити МАГАТЕ працювати в країні після завершення бойових дій з Ізраїлем

Влада Ірану хоче продовжити співпрацю з МАГАТЕ "в новій формі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив про намір дозволити інспекторам МАГАТЕ працювати у країні після завершення бойових дій з Ізраїлем.
Як зазначив міністр, після нещодавніх атак Ізраїлю та США на іранські ядерні об'єкти, Тегеран заявив про готовність продовжити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, але у "новій формі".
"Небезпека поширення радіоактивних матеріалів і ризик вибуху залишків боєприпасів є серйозними. Тому доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів має як аспект безпеки реакторів, так і аспект, що стосується безпеки самих інспекторів", – заявив Арагчі.
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