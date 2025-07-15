Свириденко: Зеленський визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом

Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом на чолі з Юлією Свириденко.
Про це розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Голова держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: ️зміцнення економічного потенціалу України; ️розширення програм підтримки українців; ️масштабування виробництва власної зброї", - зазначила Свириденко.
На її переконання, реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій.
"Найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи", - акцентувала перший віцепрем'єр.
Вона наголосила, що українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність.
"Рішення про призначення Прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром", - додала Свириденко
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