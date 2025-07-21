Маск анонсував версію чат-бота Grok для дітей

Мільярдер Ілон Маск, який серед іншого є власником соціальної мережі X (Twitter) та технологічного стартапу xAI, анонсував версію чат-бота Grok для дітей. Відомо, що "дитяча версія" заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та допис Маска в X (Twitter).
"Ми збираємося створити Baby Grok від xAI - застосунок, присвячений контенту для дітей", - йдеться у дописі Маска.
При цьому будь-яких деталей щодо Baby Grok мільярдер не надавав. Відомо, що чат-бот Grok 4 вийшов через кілька місяців після виходу Grok 3 - це підтверджує величезні темпи розвитку штучного інтелекту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023