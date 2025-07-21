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Маск анонсував версію чат-бота Grok для дітей

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Мільярдер Ілон Маск, який серед іншого є власником соціальної мережі X (Twitter) та технологічного стартапу xAI, анонсував версію чат-бота Grok для дітей. Відомо, що "дитяча версія" заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та допис Маска в X (Twitter).

"Ми збираємося створити Baby Grok від xAI - застосунок, присвячений контенту для дітей", - йдеться у дописі Маска.

При цьому будь-яких деталей щодо Baby Grok мільярдер не надавав. Відомо, що чат-бот Grok 4 вийшов через кілька місяців після виходу Grok 3 - це підтверджує величезні темпи розвитку штучного інтелекту.

Маск, Baby Grok
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