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Мельничук: Кабмін розподілив субвенції на доплати вчителям шкіл

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Кабінет міністрів розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям шкіл.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, здійснено розподіл в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 271 млн 202,4 тис. грн.

Також внесено зміни до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педпрацівникам шкіл, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати педагогічним працівникам у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.

Мельничук
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