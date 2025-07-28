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Вучич: Сербія не вводитиме санкції проти російської федерації

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Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна не планує вводити санкції проти росії попри тиск із боку західних держав, пише Dnevnik.

«Ми свою політику ведемо на основі принципів, а не залежно від того, що нам подобається чи вигідно в певний момент. Ми продовжимо вести принципову політику, яку не люблять ні на Заході, ні на Сході, але яку підтримують громадяни Сербії», — сказав Вучич.

Так він прокоментував слова міністра з питань європейської інтеграції Неманьї Старовича, який в інтерв’ю австрійським ЗМІ припустив, що Сербія може запровадити санкції після вступу до ЄС. Вучич заявив, що міністр висловився необережно, але позиція країни залишається незмінною.

«Мушу всіх разом розчарувати: Сербія не вводитиме санкції проти російської федерації», — сказав президент.

Він також повідомив, що з 31 липня Сербія не експортує зброї, що ускладнює роботу оборонних підприємств і виплату зарплат працівникам.

«Ми не дозволимо великим гравцям використовувати нас у своїх іграх. Наша політика залишається такою — санкцій не буде», — підсумував Вучич.

санкції, Вучич
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