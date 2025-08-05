Кабмін ухвалив рішення, яке має прискорити відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російських атак

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке має значно прискорити відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених внаслідок російських атак. Таку заяву зробив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінрозвитку.
За його словами, новий механізм дозволить громадам оперативніше розпочинати ремонтні роботи, що особливо актуально після нещодавнього обстрілу Києва. Нововведення розроблено на доручення Президента України.
«Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу – не на папері, а в конкретних строках», – зазначив Кулеба.
Раніше громади мали послідовно проходити всі дозвільні процедури: обстеження, проєктування, експертизу та укладання договору. Це значно затягувало процес відновлення, навіть за наявності фінансування.
Фіксувати всі дії в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, що забезпечує повну прозорість.
Урядове рішення також спростить процедури для програми «єВідновлення». Завдяки прискореній фіксації пошкоджень та технічному обстеженню житла, люди зможуть швидше подати заявку, пройти перевірку та отримати компенсацію.
Крім того, передбачено можливість адресних виплат з місцевих бюджетів родинам, чиє житло було пошкоджено, а також компенсацію витрат на тимчасове проживання до моменту завершення ремонту.
Новий механізм є добровільним, і кожна громада самостійно ухвалює рішення щодо його застосування.
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