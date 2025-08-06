Єврокомісія: 18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, затверджений ще 18 липня, вступить в силу до кінця поточного тижня.
Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" 5 серпня, повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста.
Вступ в силу 18-го пакета санкцій ЄС проти рф відбудеться до кінця цього тижня, наголосила речниця Єврокомісії.
"18-й пакет санкцій набуде чинності за кілька днів, наприкінці тижня, якщо я не помиляюся", – повідомила Подеста.
Вона додала, що наразі Єврокомісія "повністю зосереджена на виконанні санкційних пакетів, які ми вже ухвалили".
"Санкції – це те, над чим потрібно постійно працювати, оскільки існують способи їх обходу. Тому нам потрібно знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми затвердили, і це частина природного процесу", – розповіла речниця Єврокомісії.
Аріана Подеста заявила також, що Комісія "працює над майбутніми санкціями, щоб чинити ще більший тиск на росію".
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