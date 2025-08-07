Войти

ДПС: Надходження від ЄСВ з початку 2025 року зросли на 22,5%

106

Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку 2025 року зросли на 22,5%, що становить 67,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що протягом січня – липня 2025 року платники перерахували 369,4 млрд грн єдиного внеску. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні майже 301,7 млрд гривень.

В податковій службі нагадали, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників.

Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.

З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Хто може не платити єдиний внесок ФОП:

  • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону №2464),
  • наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець,
  • пенсіонери,
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу,
  • мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм),
  • на загальній системі без доходу.

 

ДПС, ЄСВ
