ДПС: Надходження від ЄСВ з початку 2025 року зросли на 22,5%

Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку 2025 року зросли на 22,5%, що становить 67,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.
Зазначається, що протягом січня – липня 2025 року платники перерахували 369,4 млрд грн єдиного внеску. За цей же період 2024 року ця сума була на рівні майже 301,7 млрд гривень.
В податковій службі нагадали, що роботодавці сплачують 22 % єдиного внеску за найманих працівників.
Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо.
З 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".
Хто може не платити єдиний внесок ФОП:
