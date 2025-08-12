ГУР: Влада росії має намір розширити військово-технічне співробітництво з Індією

Влада рф має намір розширити військово-технічне співробітництво з Індією. З цією метою окупанти хочуть провести засідання робочої підгрупи профільної міжурядової комісії.

Такою інформацією поділилося Головне управління розвідки, повідомляє Суспільне.

Відомо, що засідання має відбутися з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі. У ході зустрічі делегації двох країн планують розробити та узгодити плани взаємодії у військовій сфері на 2025-2026 роки.

На порядку денному – обговорення оборонної кооперації, підготовки військових кадрів та проведення спільних навчань.

«Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є відвідування індійською делегацією крейсеру Аврора», – вказали у ГУР.

Українська розвідка розцінює цей формат переговорів як спробу москви поглибити військову співпрацю з Делі, незважаючи на міжнародну ізоляцію.