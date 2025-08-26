Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

СЗРУ: білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але діє вкрай обережно

118

білорусь не поспішає допомагати країні-агресору росії з бензином на тлі загострення паливної кризи. Мінськ вважає за краще продавати паливо в інші країни.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ) в понеділок, 25 серпня.

У СЗРУ розповіли, що білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але вона діє вкрай обережно.

білоруські нафтопереробні заводи мають щорічну виробничу потужність в 3-4 мільйони тонн бензину. З них 2 мільйони споживаються на внутрішньому ринку. При цьому споживання палива в росії становить 3 мільйони тонн.

Обмеження поставок бензину до росії також обмежується економічною логікою влади білорусі.

"білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки — Китай, Індію та Африку — де ціни коливаються від $ 1 300 до $ 1 900 за тонну. У рф же пропонують менше тисячі доларів США", — йдеться в повідомленні.

Підкреслено, що в період попередньої паливної кризи в березні 2024 року білорусь поставила росії лише 3 тисячі тонн бензину. Це становить близько 0,1% місячної потреби російського ринку.

паливо, СЗРУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 26 августа 2025
Понедельник, 25 августа 2025
Воскресенье, 24 августа 2025
Суббота, 23 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023