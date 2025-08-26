СЗРУ: білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але діє вкрай обережно

білорусь не поспішає допомагати країні-агресору росії з бензином на тлі загострення паливної кризи. Мінськ вважає за краще продавати паливо в інші країни.
Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ) в понеділок, 25 серпня.
У СЗРУ розповіли, що білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в росії, але вона діє вкрай обережно.
білоруські нафтопереробні заводи мають щорічну виробничу потужність в 3-4 мільйони тонн бензину. З них 2 мільйони споживаються на внутрішньому ринку. При цьому споживання палива в росії становить 3 мільйони тонн.
Обмеження поставок бензину до росії також обмежується економічною логікою влади білорусі.
"білоруський бензин вигідніше експортувати на міжнародні ринки — Китай, Індію та Африку — де ціни коливаються від $ 1 300 до $ 1 900 за тонну. У рф же пропонують менше тисячі доларів США", — йдеться в повідомленні.
Підкреслено, що в період попередньої паливної кризи в березні 2024 року білорусь поставила росії лише 3 тисячі тонн бензину. Це становить близько 0,1% місячної потреби російського ринку.
