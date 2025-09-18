Рада ратифікувала угоду про довгострокове партнерство з Британією

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.
Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.
Документ також передбачає розширену військову співпрацю, яка включає:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023