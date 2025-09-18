Войти

Рада ратифікувала угоду про довгострокове партнерство з Британією

Рада ратифікувала угоду про довгострокове партнерство з Британією

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Документ також передбачає розширену військову співпрацю, яка включає:

  • навчання українських військових та пілотів;
  • постачання військової авіації;
  • спільне виробництво оборонної продукції;
  • участь у спільних форматах взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force.
Україна, Велика Британія
Четверг, 18 сентября 2025
Среда, 17 сентября 2025
Вторник, 16 сентября 2025
