Рада ратифікувала угоду про довгострокове партнерство з Британією

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Документ також передбачає розширену військову співпрацю, яка включає: