«Укрзализныцю» поймали на проведении тендеров под «свои» компании

25 марта Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) «Укрзализныци» обнародовал объявление о запланированной закупке «Услуги по подключению информационной системы «Укрзализныци» к процессинговым центрам банков и системы электронных расчетов через систему Исполнителя (платежный шлюз). Речь идет о подключении банков к платформе продажи электронных билетов на железнодорожные поезда. Однако Антимонопольный комитет Украины по жалобе ООО «УНИТ» обязал железную дорогу внести изменения в тендерную документацию, поскольку она имела в себе дискриминационные условия, искусственно сужая круг возможных участников тендера. Как пишет издание «Знай» в материале «Укрзализныця» против конкуренции: как украинцы могут стать заложниками коррупционеров», тендерная документация была выписана под приближенную к руководителю «Укрзализныци» компанию ООО «Витес».

Руководителем ООО «Витес» является друг главы железной дороги Сергей Кравец. Он известен тем, что руководит системой онлайн-продажи авиационных билетов Tickets.ua. Ранее журналисты нашли у него бизнес в России и зафиксировали участие компании, в которой он является учредителем, в государственных тендерах страны-агрессора.

Несмотря на замечания АМКУ относительно закупки платежного шлюза от 25 марта, «Укрзализныця» отказалась вносить изменения в документацию и просто отменила тендер. Однако уже 11 мая железная дорога вновь объявила аналогичную закупку с еще более дискриминационными условиями.

Чтобы отстоять свое право на участие в тендере на услуги «платежного шлюза» для «Укрзализныци» ООО «УНИТ» подало заявление в Окружной административный суд г. Киева. 14 июня суд принял решение запретить тендерному комитету железной дороги в лице филиала ГИВЦ совершать любые действия и принимать любые решения по закупке, в том числе рассматривать тендерные предложения на соответствие требованиям документации из перечня участников, кроме действий, направленных на устранение нарушений, указанных в жалобе UNIT.

«Фактически руководство «Укрзализныци» действует в сговоре для того, чтобы передать систему продажи электронных билетов компани ООО «Витес», владельцем которой является Сергей Кравец, реализующий авиационные билеты в Украину на платформе Tickets.ua и в то же время участвующий в тендерах в Российской Федерации», - отмечают журналисты и добавляют, что подобные действия «Укрзализныци»должны стать предметом внимания антикоррупционных органов.

Ссылаясь на свои источники, журналисты называют непосредственных участников «схемы».

«Известно, что непосредственными участниками сделки могут быть руководитель железной дороги - Евгений Кравцов, директор ГИВЦ - Александр Войтко, а ее исполнителем - Юрий Сабадир (главный технолог ГИВЦ и по совместительству ставленник Сергея Кравца с «Витес» и Tickets.ua) ... Вся вышеописанная схема не может проходить без участия хорошо известного журналистам персонажа Олега Назарука, который в 2014 году был люстрован. Он является начальником департамента экономической и информационной безопасности УЗ и ранее работал в СБУ. В свое время ему было предъявлено подозрение в совершении преступления», - отмечается в материале.