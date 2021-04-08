Поставщик продуктов российским военным сфальсифицировал документы для участия в тендере Минобороны Украины

ООО «Премиум компани» (связана с Татьяной Глиняной, компании которой поставляли продукты армии РФ и Госрезерву России), выигравшая в прошлом году тендер Министерства обороны на поставку продукции питания для ВСУ, предоставила недостоверные данные и сфальсифицировала документы для участия в тендере с целью сорвать поставки питания для ВСУ.
Об этом говорится в письме прокурора Киевской прокуратуры к главе Госаудитслужбы, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.
В письме прокурор обратился в Госаудитслужбу для проведения проверки указанного тендера в рамках уголовного производства против «Премиум компани».
По данным прокуратуры, в рамках уголовного производства были установлены факты подделки служебными лицами ООО «Премиум компани» финансово-хозяйственной документации и налоговой отчетности с целью достижения победы в тендере Минобороны по закупке услуг по организации питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Следствием установлено, что в ноябре 2020 года «Премиум компани» предоставила недостоверные сведения и документы для участия в тендере Минобороны, в частности, о наличии у компании опыта выполнения аналогичного договора.
Недостоверность данных была подтверждена материалами налоговых органов. В связи с чем прокурор обратился в Госаудитслужбы для проведения мониторинга процедуры закупки Минобороны указанных услуг.
«РБК-Украина» напоминает, что Минобороны в 2020 году признало победителем тендера на закупку продовольствия для военных на сумму в 1 млрд грн компанию «Премиум Компани», которая впервые принимала участие в публичных закупках и не отчитывалась о своей финансово-хозяйственной деятельности.
Договоры на поставку продуктов с «Премиум Компани» были подписаны в феврале.
Согласно них, фирма должна отправить украинским армейцам около 17 миллионов комплектов еды. В течение года поставщик должен был обеспечить продовольствием свыше сотни военных частей в половине областей Украины.
По информации расследователей из «Слідство.Інфо» и «Наші гроші», «Премиум Компани» тесно связана с многолетними поставщиками питания для армии, которые фигурировали в скандале о массовом отравлении военнослужащих на Черниговщине, а также — в историях о взяточничестве, поставках некачественной пищи по завышенным ценам и тендерном сговоре.
Все компании-фигуранты связаны с Татьяной Глиняной, которая, как пишут «Наші гроші», входит в группу «Белоцерковских» — группы компаний из одной орбиты, которые являлись и являются поставщиками Минобороны на миллиарды гривен. Состав фирм группы, постоянно фигурировали в государственных закупках: ЗВП «Хутровик», ТОВ «Укпродакорд ОР», ТОВ «Візит», ТОВ «Статпостач», ТОВ «Житло-Альянс».
Напомним, что, как сообщали СМИ, предприятие «Хутровик» поставляло продукты в Госрезерв России и российским военным.
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